[2.19 EL決勝Tプレーオフ第1戦 セルティック 1-4 シュツットガルト]UEFAヨーロッパリーグ(EL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が19日に開催され、セルティック(スコットランド)はホームでシュツットガルト(ドイツ)に1-4で敗れた。日本人選手ではFW前田大然がスタメン出場し、後半17分までプレー。ベンチスタートのMF旗手怜央は後半17分から途中出場した。第2戦は26日に敵地で行われる。セルティックは前半15分に自陣でボール