ガンバ大阪は19日、ホーム・アンド・アウェー方式のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝・ラチャブリFC(タイ)戦について、第1戦はパナソニックスタジアム吹田で3月4日午後7時にキックオフされることを発表した。敵地ラチャブリ・スタジアムで行われる第2戦は同11日の開催で午後9時15分(日本時間)キックオフとなる。G大阪は決勝トーナメント1回戦で浦項スティーラーズ(韓国)に2戦合計3-2で勝利し、8強入りを果たした。一方