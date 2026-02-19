「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」が、サンリオの人気キャラクター「クロミ」、「ハローキティ」とコラボレーションしたコレクションを2月28日に発売する。ア ベイシング エイプ®︎正規取り扱い店舗および公式オンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】コレクションでは、「クロミ」と「ハローキティ」それぞれが持つ個性を、同ブランドのアイコニックなグラフィック