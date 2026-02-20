20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万7040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 60088.98円ボリンジャーバンド3σ 58339.72円ボリンジャーバンド2σ 57467.83円19日日経平均株価現物終値 57074.00円5日移動平均 57040.00円20日夜間取引終値 56590.46円ボリンジャーバンド1σ 56380.00円一目均衡表・転換線 5