20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.5ポイント安の3828ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4021.89ポイントボリンジャーバンド3σ 3910.37ポイントボリンジャーバンド2σ 3852.09ポイント19日TOPIX現物終値 3828.00ポイント20日夜間取引終値 3813.30ポイント5日移動平均 3803.50ポイント一目均衡表・転換線 3798.84ポイン