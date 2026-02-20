20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 775.61ポイントボリンジャーバンド3σ 760.63ポイント19日東証グロース市場250指数現物終値 759.13ポイントボリンジャーバンド2σ 750.20ポイント5日移動平均 748.00ポイント20日夜間取引終値 742.64ポイン