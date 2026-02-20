日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55 生放送）。2月20日（金）の放送では、金曜レギュラー・久本雅美が、大の仲良しの俳優・檀れいと東京都心の日比谷で、午前中から優雅に過ごす大人の癒やしプランを体験。三ヶ月に及ぶ舞台の共演で、すっかり仲良くなったというマチャミと檀。宝塚歌劇団出身の檀は、長い舞台期間中、楽屋でラジオ体操第一と第二を両方行い、体のコンディション