タレントの鈴木奈々（37）が20日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニのニットワンピ姿を披露した。「ニットワンピにニーハイブーツ履いて絶対領域出しました！テーマはデートコーデです」とつづり、白ニットの超ミニのワンピース姿の写真をアップ。「ドライブデートしたーい！千葉県にある大慶園に行きたい！昔ダブルデートでよく行ってたなぁー！ゴーカート乗ってプリクラ撮りたい！帰りはラーメン食べて帰宅したい」