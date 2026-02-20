【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比267.50ドル安の4万9395.16ドルで取引を終えた。イラン核問題を巡る米国とイランの緊張の高まりを受け、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、売り注文が優勢だった。トランプ米大統領は19日、イランと核協議で有意義な合意ができない場合、軍事行動の可能性を改めて示唆した。市場では、中東情勢が緊迫化するとの懸念が