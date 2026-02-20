ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。17歳の演技中の表情に、ファンから驚きの声が上がっている。冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回転ルッツ―2回転トーループは決めたものの、ルッツ―トーループの連続3回転でトーループが2回転に