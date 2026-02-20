ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。メダル確定の直後、隣にいた金メダルのアリサ・リウ（米国）が真っ先に祝福した。17歳中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷するなど観客を