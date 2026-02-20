ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、坂本花織（シスメックス）が合計224.90点で銀メダルを獲得。中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅メダルを獲得し、日本にメモリアルを刻んだ。冬季の日本選手団がメモリアルに到達した。メダルラッシュの今大会。大会13日目の現地18日の時点で金5、銀6、銅11。2022年北京の18個を超え史上最多のメダル