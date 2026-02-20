ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）が１９日（日本時間２０日）に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）が１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、銀メダルを獲得した。１７日（同１８日）のショートプログラム（ＳＰ）は、７７・２３点で２位発進。首位発進の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）とは１・４８点差だったが「追いかけ