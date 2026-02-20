ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）が１９日（日本時間２０日）に行われ、初出場の千葉百音（木下グループ）が１４３・８８点、合計２１７・８８の自己ベストで４位だった。１７日（同１８日）のショートプログラム（ＳＰ）では３本のジャンプをすべて着氷。スピン、ステップは最高難度のレベル４でそろえ、７４・００点で４位発進。「ガチガチでフワフワだったけど、演