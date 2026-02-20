将来の「MacBook」にのぞき見防止機能（プライバシースクリーン）が搭載される可能性が浮上しました。 調査会社Omdiaによれば、アップルは今後3年以内にのぞき見防止機能をMacBookに導入することを予定しているそう。これにより斜めからの視野角が制限され、画面の正面に座っている人だけがコンテンツを見ることができます。 特許情報を見ると、アップルは2023年に「ショルダーサーフィン（肩越しに画面をのぞき見する行