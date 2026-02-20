3月13日に公開される映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）で本日20日に映画『ゴールデンカムイ』を、さらに翌週27日に続編の全9話のドラマ版『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』を特別編集版として放送する。今回はそんな劇場版第1作とドラマ版より「再現度がめちゃくちゃ高い！」と原作ファンから喝采を浴びたキャラクターを紹介する！【写真】再現度