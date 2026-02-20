イングランド5部でPKシーンが話題PKの失敗は大きなニュースになることが多い。今年1月に行われたアフリカネイションズカップ決勝では、モロッコ代表のMFブラヒム・ディアスが後半ATのPKをパネンカで失敗したことが大きな話題となった。あれから1か月、新たなPK失敗が話題になっている。今回の舞台となったのは、イングランド5部リーグ。ロッチデールとスカンソープの試合でのことだった。前半17分に先制を許したロッチデールは