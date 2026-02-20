19日午後4時6分。宣告を終えた池貴然（チ・グィヨン）部長判事が法廷の奥へと姿を消した。傍聴席には一瞬、沈黙が流れた。池部長判事が「多数の人々を犯行に関与させ、莫大な社会的費用を招いたにもかかわらず、謝罪の意を示そうとする姿を見つけるのは難しい」と尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領（65）を叱咤し、無期懲役を言い渡した直後だった。静まり返った法廷に次第にざわめきが広がると、罵声と「ユン・アゲイン」という声