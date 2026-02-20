ニュース番組『わたしとニュース』に選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、日本維新の会の演説現場で目撃した“象徴的なシーン”について語った。【映像】維新の最終演説で“異質な光景”（実際の様子）2月7日（土）19時からなんば広場（大阪市中央区）で維新の最終演説が行われた。現地を取材した伊藤氏は「演説を聞くための囲いがあって、その中に入っている方たちとその外で見ている方たちが両方いた」と紹介。