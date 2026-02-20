「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）坂本花織（２５）＝シスメックス＝が銀メダル、中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルを獲得した。この結果により、日本のメダル数は金５、銀７、銅１２で計２４個。日本の冬季五輪の通算メダル数が１００個となった。前回の北京五輪では金３、銀７、銅８で最多の計１８個。１大会でのメダルの過去最