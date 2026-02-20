このトップで首位の背中も見えてきた。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が2月19日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。激しい高打点のぶつかり合いを制し、個人7勝目を飾った。【映像】伊達vsライバル…単騎3枚とシャンポン4枚の真っ向勝負当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、伊達の並びでスタート。東1局