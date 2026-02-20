スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」がケン・グリフィーJr氏（56）がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の国際親善大使（グローバル・アンバサダー）に選ばれたこといついて報じている。グリフィー氏が2006年、第1回大会にチームUSAで出場したとき、WBCが「うまくいかない」と言われていた理由を数多く耳にしていた。春季開催であること、投手への負担、いったいどの国が本気で関心を持つのかという疑問だ。「最