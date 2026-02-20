祇園〜久留里間はSuicaが利用可能にJR東日本千葉支社は2026年2月17日、久留里線の廃止予定区間（久留里〜上総亀山）における代替交通の費用負担などに関する基本合意書を君津市と締結したと発表。また、廃止区間外となる祇園〜久留里間で、2027年春から新たにSuicaを導入することを明らかにしました。 【大赤字だった…】これが「JR久留里線」の廃止区間です（画像）久留里線の中でも特に経営が厳しい末端区間である久留里〜上