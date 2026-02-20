多くの人が、一度は自分の老後に不安を感じた経験があるのではないだろうか。しかし、19世紀ドイツの哲学者・ショーペンハウアーの考えをまとめた『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』によると、未来の、まだ起きてもいない出来事を心配するのは、人間だけなのだという。ショーペンハウアーは「想像力があることによって、人間はこの世で一番不幸な存在である」と考えていた。それはいったいなぜなのか。そし