優待でちょっとだけ贅沢に選挙が終わり、気づけば冬季オリンピックが始まりました。2月は逃げるという言葉もある通り、今月はボーッとしているとあっという間に過ぎてしまいそうです。そんな2月に権利が確定する優待銘柄は、小売りや外食など日々の生活に身近な銘柄が多い印象です。前編記事〈100万人が実践中！イオン、まいばすけっとの買い物が「毎日安くなる裏ワザ」…2月に手に入れたい家計が助かる「優待銘柄6選」〉では、イ