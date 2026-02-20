採点を知り、コーチと笑顔でハグをするグレン(C)Getty Images涙にくれたショートプログラムから中2日。アメリカのスタースケーターは、完璧なカムバックを果たした。現地時間2月19日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーで、アンバー・グレン（米国）が自己ベストとなる147.52点を記録。魂のこもった会心のパフォーマンスを披露し、13位と衝撃の低迷を喫した17日のショートプログラム（SP）から挽回した。