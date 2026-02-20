ロシア軍に破壊され廃墟となったウクライナ・ドネツク州の住宅跡（2026年2月撮影、写真：ロイター／アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]5年目に突入する消耗戦、水面下で進む「3カ国実務者協議」の限界2022年に勃発したウクライナ戦争は、今年2月24日で丸4年を迎え、ついに5年目に突入する。アメリカのトランプ大統領は、停戦・和平交渉に積極的に関与し、ウクライナ、ロシア両国に硬軟織り交ぜ一刻も早く停戦合