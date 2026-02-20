読売新聞社が１８〜１９日に行った緊急全国世論調査で、中道改革連合の政党支持率は５％で、チームみらいの６％を下回った。衆院選で惨敗を喫した中道改革の前途は多難で、新執行部は党勢立て直しを急ぐ構えだ。中道改革の階幹事長は１９日、「新たな体制を作ったばかりで、まだ何も活動していない。まずは国会論戦で、より説得力のある前向きな政策提案をすることで支持率を上げていきたい」と語った。小川代表に期待するか