■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート・女子シングル（日本時間20日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）2位、今季限りで引退を表明している坂本花織（25・シスメックス）は逆転の金メダルはあと一歩届かず。合計