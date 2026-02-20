米中間での貿易戦争はひとまずの落ち着きをみせたものの、年間1兆ドルを突破する規模まで膨らみ続ける中国の貿易黒字に辟易としている国も多い。中国も外需に頼る経済から内需拡大に向けて舵を切ろうとしているが、前編記事『中国の内需の冷え込みが深刻すぎる…上海では高級レストランが大量閉店、帰省ラッシュのはずなのに鉄道はガラガラ』で見てきたように、国内事情は厳しいままだ。EVもダメ自動車業界の量的拡大も壁にぶち当