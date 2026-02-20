会社で評価される人はどんな人か。心理学者の榎本博明さんは「評価されるのは人柄や誠実さではなく、上司にとって都合がいいかどうかだ。上司は部下の本性を見抜くことはなかなか難しい」という――。（第1回）※本稿は、榎本博明『裏表がありすぎる人』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Masafumi_Nakanishi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Masafumi_Nakanishi■上司に媚びながら陰で嘲笑す