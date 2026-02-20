医療の進歩に必要なものは何か。大阪公立大学大学院教授で肝胆膵外科医の石沢武彰さんは「『神の手』と呼ばれるような一部の外科医しか使えない手術テクニックだけでなく、どこでも誰でも再現できる新たな科学技術も重要だ。私は偶然にもがんを光らせる方法を発見し、今では世界中のオペでその技術が使われている」という――。※本稿は、石沢武彰『変革する手術』（角川新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／andr