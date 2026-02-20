2年目左腕の佐藤柳之介が侍ジャパンにサポートメンバーとして参加広島・佐藤柳之介投手が、思わぬ吉報に驚きながらも闘志を燃やしている。野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーに選出され、22日と23日に宮崎で行われるソフトバンク戦などに参加する予定だ。プロ2年目の23歳は「なんで自分なのかなとは思いました」と率直な思いを明かしつつ、「貴重な場なのでしっかり学びたい」と、最高峰の環境でのレベルアップを誓っ