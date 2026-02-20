琉球大学在学中の2024年、デビュー作『月ぬ走いや、馬ぬ走い（ちちぬはいや、うんまぬはい）』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、一躍注目をあつめた新人作家・豊永浩平。このたび１年半ぶりに刊行された新作『はくしむるち』（講談社）は、現代の沖縄に生きる少年少女と、80年前の戦争に動員された少年兵たちの時空を交差させながら、時代を越えて繰り返される暴力の歴史と、それに抵抗する少年たちの「戦い」を描