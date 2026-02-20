唐辛子の鮮烈さと、臭みのないとんこつの味わいが織りなす美味しさ。福岡県が発祥で、通称「小郡系」としてファンに支持される豚骨ラーメンをご存じだろうか。現在、小郡系はいくつかのブランドがしのぎを削っているが、その原点となった味は、ある老夫婦が営んでいたラーメン店だと言われる。福岡生まれの筆者は幼い頃から数多くの豚骨ラーメンを食してきたが、小郡系の中で個人的に気に入っているのが、福岡を中心に5店舗を構え