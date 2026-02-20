ローソンは日本航空(JAL)とのコラボレーションとして、客室乗務員が監修した地域限定の「プレミアムロールケーキ」8品(税込で各268円)や、機内食として提供されているオニオンコンソメスープの味を再現した「からあげクン」などのフライドフーズ、菓子の計12品を、24日から限定で販売する。物価高騰などで消費マインドが落ち込む中、ローソンの定番商品で異業種と手を組み、売場での楽しさを提供する。ローソンで販売するJALとのコ