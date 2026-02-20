「伝説の大物組長」後藤忠政氏が死去「ヤクザの世界の力学を熟知している上に、不動産や金融の知識も豊富でした。だから、昭和の時代に後藤組の傘下に入りたい企業は後を絶たなかった。それほど頭が回るし、時勢を読むのが上手い人だったのです」（ノンフィクションライターの西岡研介氏）2月8日、「伝説の大物組長」と恐れられた元後藤組組長の後藤忠政氏（享年83）が亡くなった。「都内の病院で、家族に見守られて亡くなられたそ