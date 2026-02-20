クレジットなき「プロデューサー」撮影現場では、ある「挑戦」が静かに、しかし揺るぎない覚悟で進行していた。中心にいたのは、渡辺謙だ。彼が演じるのは、硫黄島守備隊の最高指揮官、栗林忠道中将。だが、現場での彼は、単なる主演俳優の枠を超えていた。「事実上、謙さんはあの作品の脚本翻訳の監修のような役割も果たしていたんです」尾崎氏の言葉から、当時の現場を支配していた、日本人俳優たちのあまりに切実な使命感が伝っ