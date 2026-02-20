先の総選挙ではいわゆるリベラル勢力が壊滅的な打撃を受けた。中道改革連合、れいわ、共産、社民が大敗し、自民、参政、チームみらいが躍進した。日本のリベラルに未来はあるのか、麗澤大学経済学部教授の八木秀次氏が分析する。【写真】中道改革連合の共同代表を辞任した野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏＊＊＊立憲民主党の政治家たちは中道改革連合の結党時点で「リベラル」を捨てたと言って良い。立憲は安保法制反対、集団的