◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を塗り替え、１７歳２９８日でのフィギュアスケート日本女子最年少メダリストとなった。男女通じても２２年北京五輪の鍵山優真で銀の１８歳２