◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ＳＰ２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。前回北京の銅から２大会連続の表彰台となった。ＳＰ１位の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリーでもトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、１４０・４５点、２１９・１６点で初出場で銅メダル。２０