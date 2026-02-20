いまもっとも注目を集めるアイドルグループと言っても過言ではないtimelesz。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、新体制となってからのtimeleszの歩みを振り返ります。【写真を見る】金髪パーマ姿で舞台に出演した寺西拓人多くの女性を沼らせ、新規ファンを激増させ、大きな話題となった「チキンラーメンちょびっとだけ好きになってってっとてっと♪」の『チキンラーメン』「ひよこちゃんたち誕生」篇や、「し〜ごと探し