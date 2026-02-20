ドイツの自動車産業の繁栄を支えた街ドイツのシュトゥットガルトは私の第2の故郷だ。1982年から2019年まで27年の長きを過ごし、人生の大切な事柄の多くをこの町で経験した。だから、2011年から延々と続いている本コラムのタイトルも『シュトゥットガルト通信』。’19年に旧東独のライプツィヒに引っ越したとき、「タイトルを『ライプツィヒ通信』に変えますか？」と相談したら、当時の編集者があっさり、「面倒だからこれでいきま