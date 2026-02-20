タレントで作家・都市伝説テラーの関暁夫（５０）がこのほど、デイリースポーツの取材に応じ、２１日に東京・日本武道館で開催される「Ｍｒ．都市伝説関暁夫ライブｉｎ日本武道館２０２６」で、新世界秩序へと向かう時代への対策を提言すると明かした。ライブ開催は２０２３年以来２度目で、今回は２部構成。２部では「宇宙、そして未来へ」をテーマに身近に迫ってきている地球外生命体の存在について語り尽くす。「アメリカ