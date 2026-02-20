【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日の共同通信との単独会見で、高市早苗首相が検討する殺傷能力のある武器を含む防衛装備品の輸出ルール緩和を歓迎し、日本との新たな防衛協力の枠組み構築に意欲を示した。