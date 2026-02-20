太陽光発電は単なるエコではなく、光熱費を削り家計を守る「投資」となり得ます。維持費や交換コストなどの注意点はありますが、オール電化との併用で回収期間を短縮して生涯コストを抑えることも可能です。本記事では、平松明展氏の著書『お金の不安が消える 住まいのコスト大全 快適に暮らせて資産が残る家の選び方』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集し、太陽光発電システムを導入するメリットについて解説します。「太陽光発