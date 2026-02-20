インフレの物価高…少しでも貯蓄や資産を増やしたいのに、具体的な方法が分からず結局何もしていない人は結構いるはずだ。そんな人こそ、手始めにAIを使ってみるのはどうだろうか。だがしかし、「お金を増やしたいけどどうすればいい？」と、ただ質問するのでは思うような回答は得られない。より実現性が高い回答を導くには？ 【画像】AIをうまく活用するために必要な力 荻原朝飛氏の書籍『ドバイの大富豪の新しい習慣