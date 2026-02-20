〜2026年2月「価格転嫁」に関するアンケート調査〜2026年1月1日、取引の適正化と中小事業者の利益保護を図るため、従来の「下請法」を強化した「中小受託取引適正化法（取適法）」が施行された。東京商工リサーチ（TSR）は、中小企業を対象にアンケートを行い、2025年度の価格協議（価格転嫁）の進行状況を聞いた。これによると、取引先との価格協議が実現し、「一部、または十分に転嫁できた」と回答した企業は、約6割（構成