●きょう20日(金)～3連休にかけて 一段と春先取りの暖かさに●3連休は日曜日は雲増加で一部にわか雨も●連休明けで 少々まとまった雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から今朝にかけて、西日本付近は気圧の谷の雲が通過しています。ただし、この雲はあまり発達の気配はありません。きょう20日(金)午後になると、この雲は県内を通り過ぎていく見込みで、県内は午後ほど日ざし十分の空模様となりそうです。 今週末からの3連