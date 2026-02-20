◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。今大会のフィギュアスケート日本勢のメダルは合計6個。前回22年北京大会の4個を抜いて史上最多となった。日本は団体で銀、男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ